Подозреваемая в убийстве Татарского заявила, что ее подставили – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Стали известны первые слова подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарьи Треповой после задержания, сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

"Меня подставили! Меня просто использовали!" – заявила задержанная.

Ранее сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге.

Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве.



СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге

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