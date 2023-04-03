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Подозреваемая в убийстве Татарского заявила, что ее подставили – СМИ
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Стали известны первые слова подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарьи Треповой после задержания, сообщает Life.ru со ссылкой на источник.
"Меня подставили! Меня просто использовали!" – заявила задержанная.
Ранее сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге.
Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.
По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве.
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге
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