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06 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в суде рассматривают дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной

"Московский патруль": в суде рассматривают дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной

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Дело вероятных пособников убийцы журналистки Дарьи Дугиной начали рассматривать в суде. Александр Сучков и Андрей Кузнецов обвиняются в подделке документов. По версии следствия, они изготовили поддельное свидетельство о регистрации автомобиля для Натальи Вовк, которая считается следователями киллером и находится в розыске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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