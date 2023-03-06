06 марта, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в суде рассматривают дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной
Дело вероятных пособников убийцы журналистки Дарьи Дугиной начали рассматривать в суде. Александр Сучков и Андрей Кузнецов обвиняются в подделке документов. По версии следствия, они изготовили поддельное свидетельство о регистрации автомобиля для Натальи Вовк, которая считается следователями киллером и находится в розыске.
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Программа: Московский патруль