В Госдуме предложили убрать алкогольную продукцию от касс в магазинах

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал убрать алкогольную продукцию от касс в российских магазинах.

"Необходимо убрать алкоголь сегодня как минимум от мест нахождения расчетно-кассовой техники. Когда человека провоцируют на покупку маленьких бутылочек с крепким или некрепким алкоголем", – отметил он.

По его мнению, для продажи спиртных напитков нужно открывать специальные магазины. Нилов обратил внимание на то, что такая практика существует за рубежом.

Парламентарий напомнил, что ЛДПР уже не раз выступала с такой инициативой. По его словам, соответствующие поправки должны быть внесены в российское законодательство.

Ранее сообщалось, что российские производители крепкого спиртного ищут новые ниши, чтобы заменить виски и джин. После начала специальной военной операции на Украине количество поставляемого на российский рынок иностранного алкоголя начало уменьшаться.

В связи с этим отечественные производители начали привозить сырье из альтернативных источников и расширять ассортимент продукции.

Согласно оценкам компании NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на российский рынок пришло 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров.



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