В Госдуме предложили ужесточить контроль за оборотом этилового спирта

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Депутаты Госдумы и члены Совфеда разработали совместный законопроект, предусматривающий ужесточение контроля за оборотом этилового спирта и лекарств с ним в России. Об этом сообщает издание РБК.

Как следует из пояснительной записки, показатель производства фармсубстанции этанола по итогам прошлого года может составить 7 миллионов декалитров, что почти в два раза больше потребностей фармпромышленности. По мнению парламентариев, это свидетельствует о существовании каналов нелегального сбыта этанола.

В качестве решения проблемы законопроектом предлагается установить требование об обязательной маркировке не только вторичной потребительской упаковки препаратов, содержащих спирт, но и первичной.

Один из авторов документа, депутат Госдумы Айрат Фаррахов объяснил, что сегодня отработан учет производства и оборота спирта, однако о спиртосодержащих растворах сказать этого нельзя. По его словам, законопроект планируется внести на рассмотрение парламентариев уже в ближайшее время.

Президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев связывает необходимость предложенных парламентариями изменений с тем, что из поля зрения ЕГАИС, которая с 2019 года отслеживает оборот спирта и спиртосодержащих лекарств, выпала ветеринария.

В свою очередь, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк уверен, что принятие законопроекта ударит именно по ветеринарным клиникам, которым придется искать новые источники поставок этилового спирта. Пострадать могут и исследовательские организации, где спирт не более чем расходный материал.

Ранее в Минфине разработали законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за продажу контрафактной табачной продукции. Регулировать рынок сигарет предлагается по аналогии с существующей системой контроля рынка алкоголя.



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