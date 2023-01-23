В России могут ввести уголовную ответственность за продажу поддельных сигарет

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Министерство финансов РФ разработало законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за продажу контрафактной табачной продукции. Об этом сообщает издание РБК.

Отмечается, что документ затрагивает не только сигареты, но и другую никотиносодержащую продукцию, а также сырье для ее производства. Регулировать рынок планируется по аналогии с существующей системой контроля рынка алкоголя. Предполагается, что это позволит защитить как непосредственно потребителей, так и экономические интересы России.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и КоАП. Так, закупка, хранение или поставка нелицензированной никотиносодержащей продукции будет наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до трех лет. Среди других возможных наказаний – принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Как следует из пояснительной записки, необходимость принятия документа обусловлена ростом доли теневого сектора на рынке табачной продукции, в 2021 году году она составила 10,7%. Авторы инициативы уверены, что принятие документа позволит к 2028 году снизить долю нелегальной продукции до 5%, а также повысить дополнительные бюджетные доходы до 74 миллиардов рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента внести предложения о возможном запрете электронных сигарет. По его словам, курение вейпов становится в России все более распространенным и популярным среди детей школьного возраста.



В России могут запретить вейпы и электронные сигареты

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