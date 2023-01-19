В Госдуме предложили запретить курение рядом с детскими площадками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России предложили запретить курение рядом с детскими площадками. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет RT.

Отмечается, что он уже направил соответствующее обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Хамзаев обратил внимание на то, что в России нельзя курить на территории детских площадок, это правило закреплено законом. Однако граждане могут отойти всего на метр от них и не нарушат требования законодательства, поскольку курить вблизи детских площадок не запрещено.

По его словам, этим часто пользуются даже сами родители. Он подчеркнул, что курение рядом с местом, где играют дети, будет негативно сказываться на их здоровье.

"В этой связи предлагаю совместно проработать законодательную инициативу, а также прошу определить позицию министерства по целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на курение на расстоянии менее чем 15 метров от границ детской площадки", – отмечается в его письме.

Ранее Хамзаев предложил ввести на территории страны запрет на продажу электронных сигарет через интернет. Он напомнил, что за последний год в РФ были зафиксированы случаи летальных исходов несовершеннолетних, которые курили вейпы.

Позднее стало известно, что комитеты Госдумы по охране здоровья, делам молодежи и просвещению подготовят предложения по вопросу запрета в России электронных систем доставки никотина. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поручил депутатам изучить ситуацию с вейпами и внести соответствующие инициативы.

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