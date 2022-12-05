В РФ предложили запретить онлайн-продажи электронных сигарет

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Глава проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на территории страны запрет на продажу электронных сигарет через интернет. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо руководителю Минпромторга Денису Мантурову, которое направил парламентарий.

В своем обращении Хамзаев напомнил, что за последний год в РФ были зафиксированы случаи летальных исходов несовершеннолетних, которые курили электронные сигареты. Депутат указал на заключения экспертов, подчеркивающие ложность мифов о безопасности таких вейпов.

Курение подобных сигарет, отметил Хамзаев, негативно сказывается на легких, провоцирует симптомы астмы, а также влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако приобрести системы нагрева, а также картриджи для солевого никотина и испарители можно в онлайн-формате.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли", – говорится в письме Хамзаева.

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов на встрече со спикером СФ Валентиной Матвиенко с замминистрами выступил с предложением ввести контроль за производством и продажей табачной продукции по аналогии с крепким алкоголем.

Он сослался на данные аналитиков, которые утверждают, что потери бюджета составляют около 90 миллиардов в год. В связи с этим Артамонов предложил ввести контроль за оборотом табака.

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