Врач рассказал об опасности содержания антифриза в электронных сигаретах

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Электронные сигареты содержат глицерин и пропиленгликоль, что можно назвать антифризом, который увеличивает риск попадания микробов в легкие, предупредил профессор, доктор медицинских наук Сергей Бабак в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".
"Когда глицерин с антифризом попадают на поверхность бронхиальной выстилки, то реснички, а это то, что выгоняет слизь наружу, стагнируются. Поэтому любые бактериальные вирусные агенты могут проникать через поверхность внутрь клеток и там активно размножаться", – объяснил специалист.
По его словам, стагнация (или застой) реснички приводит к невозможности движения мукоцилиарного барьера. Таким образом, вирусы беспрепятственно размножаются внутри.
"Поэтому любые люди, которые курят вейп, подвержены риску развития воспаления в бронхиальном дереве и легочном аппарате", – предупредил Бабак.
Обычные сигареты могут усложнить ситуацию со здоровьем человека, поскольку высушивают слизь внутри легких и образуют "корки", сообщил эксперт.
Ранее психиатр-нарколог Олег Гончаров заявил, что одна сигарета в день может нанести вред здоровью. По его словам, сигареты можно отнести к наркотикам. Кроме того, это продукт горения, что представляет опасность для человеческого организма.
Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, в свою очередь, предложила ввести запрет на свободную продажу электронных сигарет. Она уточнила, что подобные устройства не несут пользы и не могут помочь в желании бросить курить. Электронные устройства для курения содержат опасный синтетический никотин.
В России хотят ужесточить правила продажи вейпов
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