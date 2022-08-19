Нарколог заявил, что даже одна сигарета в день несет вред здоровью

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Психиатр-нарколог Олег Гончаров заявил, что любое количество сигарет в день наносит вред здоровью. Об этом сообщает News.ru.
Не стоит думать, что одна или две сигареты это абсолютно безвредно, призвал эксперт.
"Если мы говорим о никотине, во-первых, это наркотик, во-вторых, продукты горения или то, на чем основаны вейпы. Понятно, что вред для здоровья в любом случае существует. Представить себе, что какая-то доза абсолютно безвредна, такого быть не может. Не случайно говорят, что это вредная привычка", – объяснил он.
Ранее врач-эпидемиолог и диетолог Евгения Манушина рассказала, что замедление метаболизма является одной из причин набора веса после отказа от курения. Специалист пояснила, что в результате отмены никотина растет потребность в калориях на 200–300 килокалорий в день. По ее словам, организм также ищет замену дофамину в пище, богатой жирами и углеводами, в связи с чем увеличивается тяга к сладкому.
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