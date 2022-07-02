Врач назвала причины набора веса после отказа от курения

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Замедление метаболизма является одной из причин набора веса после отказа от курения, рассказала изданию "Доктор Питер" врач-эпидемиолог и диетолог Евгения Манушина.
Специалист пояснила, что в результате отмены никотина растет потребность в калориях на 200–300 килокалорий в день. По ее словам, организм также ищет замену дофамину в пище, богатой жирами и углеводами, в связи с чем увеличивается тяга к сладкому.
Еще одной причиной набора веса является рост количества бактерий, переваривающих пищу и снабжающих организм большей энергией. К нормальному состоянию уровень метаболизма возвращается только после двух лет воздержания от курения, отметила Манушина.
Ранее врач-кардиолог Рустем Османов объяснил, почему следует избегать курения в жару. По словам эксперта, последствия для здоровья могут оказаться серьезными: образование тромбов, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность и хроническая венозная недостаточность.
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