Врач назвала причины набора веса после отказа от курения

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Замедление метаболизма является одной из причин набора веса после отказа от курения, рассказала изданию "Доктор Питер" врач-эпидемиолог и диетолог Евгения Манушина.

Специалист пояснила, что в результате отмены никотина растет потребность в калориях на 200–300 килокалорий в день. По ее словам, организм также ищет замену дофамину в пище, богатой жирами и углеводами, в связи с чем увеличивается тяга к сладкому.

Еще одной причиной набора веса является рост количества бактерий, переваривающих пищу и снабжающих организм большей энергией. К нормальному состоянию уровень метаболизма возвращается только после двух лет воздержания от курения, отметила Манушина.

Ранее врач-кардиолог Рустем Османов объяснил, почему следует избегать курения в жару. По словам эксперта, последствия для здоровья могут оказаться серьезными: образование тромбов, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность и хроническая венозная недостаточность.

