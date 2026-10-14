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14 октября, 13:05

Культура

Эдгард Запашный заявил, что зарубежные артисты сталкиваются с давлением после поездок в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Артисты цирка из недружественных стран после поездок в Россию сталкиваются с давлением и ограничениями у себя на родине, однако многие из них не отказываются от участия в фестивалях, которые проводятся в стране. Об этом генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал РИА Новости.

По его словам, некоторым артистам звонили на уровне премьер-министров их стран, предупреждая: "Только попробуйте сунуться в Россию". Однако не все послушались и все-таки приехали в РФ.

При этом он отметил, что отношения с зарубежными коллегами постепенно теплеют. Впервые за четыре года Россия и Испания стоят на пороге заключения контракта о проведении международного циркового фестиваля "Золотой слон" в Жироне, который состоится в 2027 году. В нем примут участие 45 артистов Росгосцирка и Большого московского цирка.

"Наши коллеги были вынуждены взять паузу, хотя сами специалисты все эти годы продолжали к нам ездить. Мы не могли приехать к ним, но надо отдать должное их смелости и мужеству – 90% артистов, директоров и импресарио все эти годы ездили к нам", – подчеркнул он.

Однако, как отметил Запашный, среди представителей Международного циркового фестиваля в Монте-Карло есть люди, которые по-прежнему негативно настроены к российской стороне.

Ранее журналистка Ксения Собчак рассказала, что неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда уехавшие из России артисты, с которыми она поддерживает связь, отрицают это в публичном пространстве. Она пошутила, что из-за подобных совпадений у нее развивается конспирологическое мышление.

Она иронично предположила, что дружба с ней может быть запрещена за рубежом. При этом Собчак подчеркнула, что не жалуется и сама никого не стесняется.

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