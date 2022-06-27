Кардиолог рассказал, чем опасно курение в жару

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Врач-кардиолог Рустем Османов объяснил, почему следует избегать курения в жару, сообщает газета "Известия".
"Эта пагубная привычка усиливает раздражительность, общую слабость, снижает работоспособность и когнитивные функции (память, внимание, мышление)", – рассказал он.
Османов отметил, что все это проявляется в жару и без курения и сигареты только ухудшат самочувствие. По словам эксперта, последствия для здоровья могут оказаться серьезными: образование тромбов, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность и хроническая венозная недостаточность.
Ранее пульмонолог Елена Питиримова рассказала о позитивных изменениях, которые происходят во внешности человека, когда он отказывается от курения.
Специалист напомнила, что эта вредная привычка наносит большой ущерб всему организму. По словам Питиримовой, после отказа от курения у человека улучшается цвет лица, проходят прыщи и черные точки, уходят синяки и мешки под глазами, кожа становится более упругой.
Однако эксперт предупредила, что процесс восстановления не будет быстрым, но общий эффект можно заметить уже через 1–1,5 месяца.
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