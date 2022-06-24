Пульмонолог рассказала, какие внешние изменения происходят при отказе от курения

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Пульмонолог Елена Питиримова рассказала о позитивных изменениях, которые происходят во внешности человека, когда он отказывается от курения, сообщает "Доктор Питер".

Специалист напомнила, что эта вредная привычка наносит большой ущерб всему организму. По словам Питиримовой, после отказа от курения у человека:

улучшится цвет лица;

пройдут прыщи и черные точки;

уйдут синяки и мешки под глазами;

кожа станет более упругой;

пройдут сухость и шелушения.

Однако Питиримова предупредила, что процесс восстановления не будет быстрым, но общий эффект можно заметить уже через 1–1,5 месяца.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что утренний кашель с мокротой и постоянная одышка у курильщиков могут говорить о наличии хронической обструктивной болезни легких.

Специалист объяснила, что под влиянием компонентов табачного дыма разрушаются стенки легочных альвеол. То есть та самая дыхательная ткань, тот дыхательный эпителий, с помощью которого происходит газообмен у нас в легких.

Кроме того, Чернышова предупредила, что улучшений в данном случае уже не будет. По ее словам, процесс разрушения является необратимым, поэтому для курильщиков главное – это не допустить ухудшения своего состояния. Эксперт посоветовала отказаться от курения, обратиться к врачу и не прерывать лечение.