В Госдуме оценили идею размещать на упаковках сигарет надпись о тратах курильщика

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Идея размещения на пачках сигарет информации о годовых тратах курильщика является полезной, однако ее реализация представляет собой сложную задачу, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Федот Тумусов RT.

"Это можно и не на пачках сигарет писать, но и на других источниках информации. Инициатива хорошая, но, насколько она реализуема, у меня есть сомнения", – сказал Тумусов.

При этом, по его словам, размещение такого рода информации на упаковке вызовет множество вопросов относительно достоверности представленных денежных расчетов.

"Одни скажут, что это достоверно, другие скажут, что недостоверно", – пояснил депутат.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил дополнить упаковку сигарет информацией о годовых тратах курильщика на вредную привычку. Он написал письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы Минздрава Михаила Мурашко, где попросил рассмотреть данную инициативу.

По мнению Крупника, это стало бы наглядным приемом пропаганды здорового образа жизни.

