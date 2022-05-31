В РФ предложили размещать на упаковках сигарет информацию о годовых тратах курильщика

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил дополнить упаковку сигарет информацией о годовых тратах курильщика на вредную привычку, сообщает RT.

Он подчеркнул, что это стало бы наглядным приемом пропаганды здорового образа жизни. Крупняк напомнил, что на пачках сигарет изображены иллюстрации о вреде курения. При этом парламентарий считает, что любую хорошую идею или нововведение со временем нужно обновить.

Он написал письма на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко, где попросил рассмотреть инициативу о размещении на упаковках сигарет дополнительной информации.

По мнению депутата, на пачке сигарет могла бы, к примеру, появиться надпись о том, что регулярно курящий человек в среднем тратит на сигареты сумму, равную стоимости путевки на море.

С 1 января 2022 года в России выросла минимальная цена пачки сигарет. Стоимость данного товара повысилась с 108 до 112 рублей.

