В Госдуме предложили ужесточить правила продажи вейпов в России

Фото: depositphotos/librakv

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил ужесточить правила продажи вейпов в России и полностью запретить их для лиц младше 18 лет.

"В Америке фиксируется эпидемия вейп-ассоциированной пневмонии – пневмонии, которую вызывает курение вейпов. Это серьезное заболевание с серьезными последствиями. Конечно, молодежь не отдает себе отчета, что они могут нанести себе вред курением вейпов", – сказал Леонов РИА Новости.

По информации научного сотрудника ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Галины Сахаровой, с момента появления на рынке электронных сигарет распространенность никотиновой зависимости среди школьников-курильщиков выросла в шесть раз.

Ранее сообщалось, что в городе Бийске Алтайского края после курения электронной сигареты погиб 12-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

