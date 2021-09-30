Эксперт сообщила о росте никотиновой зависимости среди детей из-за электронных сигарет

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Научный сотрудник ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Галина Сахарова заявила, что с момента появления на рынке электронных сигарет распространенность никотиновой зависимости среди школьников-курильщиков выросла в 6 раз. Об этом она сообщила в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, пишет ТАСС.

"Через пять лет после появления на рынке электронных сигарет глобальный опрос молодежи был повторен, и уже всего-навсего 9,3% школьников курили обычные сигареты, но 8,5% школьников начали употреблять электронные сигареты. И вот среди потребителей и табака, и электронных сигарет более 64% школьников уже имели признаки высокой степени никотиновой зависимости", – сказала она.

Сахарова считает, что у потребителей электронных сигарет никотиновая зависимость развивается гораздо быстрее, а также она является более ярко выраженной, чем при курении обычных сигарет.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что курить необходимо бросить сразу, не растягивая процесс во времени. По его словам, с первого раза от курения могут отказаться лишь 3–6% человек.

