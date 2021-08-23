Минздрав РФ и АНО "Национальные приоритеты" запустили проект по борьбе с курением

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Министерство здравоохранения РФ и АНО "Национальные приоритеты" в рамках национального проекта "Демография" запустили инициативу по борьбе с курением. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Электронные сигареты, вейпы, продукты нагревания табака в последнее время завоевывают огромную популярность, особенно среди молодежи. Это происходит в том числе благодаря хорошим маркетинговым стратегиям. Для того чтобы помочь молодому человеку разобраться в себе, принять решение и избавиться от зависимости, в рамках нацпроекта "Демография" создан проект "Давай бросать", – отметила гендиректор "Национальных приоритетов" София Малявина.
По данным Росстата, большинство людей начинают курить в возрасте 20–24 лет, а в 25–29 лет у них формируется привычка. В АНО полагают, что это связано с новизной электронных сигарет, кальянов и других средств курения, вкусы которых ориентированы на молодое поколение.
В рамках проекта "Давай бросать" уже создана группа во "ВКонтакте", а также запущен специальный телеграм-канал, где бросающие курить смогут получить поддержку специалистов, а также других людей. Кроме того, обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 8 (800) 200-02-00.
В пресс-службе подчеркнули, что некоторые молодые люди полагают, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные, однако и они содержат вредные вещества, оказывающие негативное воздействие на здоровье.
Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и выяснила, что в 2020 году число курящих россиян сократилось на 1,33 миллиона. Так, доля потребителей табака заметнее всего снизилась в Чечне (на 68,6%), на Чукотке (45,8%) и в Ингушетии (30,8%). Снижение числа курильщиков было зафиксировано в 58 регионах России.
Врач-нарколог Алексей Казанцев предположил, что данная тенденция связана с пандемией коронавируса, поскольку люди знают, что "бронхит курильщика отягощает течение COVID-19".
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