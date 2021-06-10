Врач посоветовал мыть посуду, чтобы бросить курить

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Врач и телеведущий Александр Мясников порекомендовал россиянам бросить курить и назвал несколько простых способов, которые в этом помогут. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медик призвал избегать факторов риска, к которым он отнес общество других курящих, стрессовые ситуации, употребление кофе, чая, алкоголя, а также острой и соленой еды.

Однако полностью оградить себя не получится, поэтому, по словам Мясникова, следует пытаться что-то им противопоставить.

"Поел и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты!" – отметил врач.

Он также добавил, что при остром желании закурить рекомендуется что-то пожевать, например морковь, жвачку или семечки, а также выполнять дыхательную гимнастику.

Помимо этого, лучше посещать кафе и рестораны, в которых не курят, выкинуть зажигалки и пепельницы и избавиться от запаха табака в автомобиле, резюмировал Мясников.

В начале мая главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что госпрограмма по борьбе с курением на 2019–2035 годы уже демонстрирует положительный эффект. Эксперт допустил, что в дальнейшем потребление табака будет только снижаться.

