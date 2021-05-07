В Минздраве оценили меры по борьбе с курением

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Госпрограмма по борьбе с курением на 2019–2035 годы уже дает свои плоды, уверен главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. Его слова приведены на сайте ведомства.
Утвержденная правительством в 2019 году антитабачная концепция должна привести к снижению потребления табака в России до 21% взрослыми и 1% детьми к 2035 году.
"Мы видим, что разработанная Минздравом концепция государственной политики противодействия потреблению табака в период с 2019 по 2035 год уже дает свои плоды. Рассчитываем, что данные меры позволят снизить потребление табака в нашей стране и внесут существенный вклад в сохранение здоровья наших граждан", – сказал Каприн.
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина подчеркнула, что важно контролировать соблюдение законодательного запрета на рекламу табака и никотиносодержащей продукции, так как влиянию агрессивного маркетинга особенно подвержена молодежь.
Она обратила внимание на необходимость перехода к непримечательным упаковкам, на которых бы содержалось максимальное количество информации о вреде курения.
Ранее специалисты рассказали, что может измениться в жизни курильщиков в ближайшее время, а также будут ли нововведения эффективны в борьбе с зависимостью некоторых россиян от никотина.
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