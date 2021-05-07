В Госдуме высказались о плане реализации антитабачной концепции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции. Он содержит более 20 мероприятий, цель которых – профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. Разбираемся, что может измениться в жизни курильщиков, а также будут ли нововведения эффективны в борьбе с зависимостью некоторых россиян от никотина.



Отбить тягу

План по реализации антитабачной концепции утвержден до 2035 года. К этому сроку число курильщиков в России намерены сократить с нынешних 29 до 21%. Еще одна цель – максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

В рамках плана правительство намерено усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.





пресс-служба кабмина В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Власти также прорабатывают вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет. Предполагаются ограничения и на использование во всех никотиносодержащих изделиях ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок.

Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий. А вместе с тем – повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

В планах также значится введение запрета на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Такая мера позволит не вводить в заблуждение потребителей, подчеркнули в правительстве.



Довольны не все

Производители табачной продукции с настороженностью отнеслись к возможным нововведениями. В частности, вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко отметил, что в утвержденном плане не учитывается потенциал инновационных продуктов с научно доказанным снижением рисков.

"Несмотря на имеющиеся независимые российские и международные исследования, подтверждающие существенно сниженный риск альтернативных бездымных продуктов по сравнению с курением, в плане мероприятий не предусмотрен риск-ориентированный подход и перечислены меры исключительно запретительного либо ограничительного характера, эффективность которых остается под вопросом, если судить по опыту других стран", – сказал он.

Представитель производителя подверг критике и меру по обезличиванию упаковки. По словам Слипченко, страны с такими требованиями к пачкам не достигли ожидаемого существенного сокращения количества курильщиков. Кроме того, обезличенная пачка спровоцировала интенсивный рост нелегального табачного рынка, утверждает он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в беседе с Москвой 24 заявил, что для борьбы с курением планирование новых мероприятий необходимо.

"Когда в 2013 году приняли антитабачный закон, у нас процентов на 30 действительно снизились продажи табачных изделий. Мы первый шаг сделали. У нас количество курящих уменьшилось, а количество людей, выступающих за здоровый образ жизни, увеличилось. И правительство правильно делает, что предлагает концепцию по уменьшению курения", – заявил Петров.



В России ввели минимальную цену на сигареты

По словам парламентария, из-за пристрастия населения к табаку государство несет огромные материальные убытки. Он объясняет это тем, что здравоохранение тратит большие деньги на лечение людей, у которых в результате курения появилась онкология или заболевания органов дыхания.





Александр Петров член комитета Госдумы по охране здоровья Самое главное в борьбе с курением – нам нужно уменьшить воздействие на подсознание человека. Поэтому пачки действительно должны быть более обезличенными. Это правильный путь.

"Что касается запрета ароматизаторов, наверное, вкусовые ощущения важны. Но они скрывают самое главное – негативное воздействие от табака. Людям начинает нравиться аромат. Но это же неправильно, ведь табак сам по себе вреден", – говорит Петров.





Александр Петров член комитета Госдумы по охране здоровья Видимо, будут необходимы и следующие шаги по ограничению табака. В том числе повышение цены, меры по заменителям табака, которые предлагаются на рынке.

Главное в реализации антитабачной концепции заключается не в конкретных цифрах по снижению количества курильщиков, а в движении вперед в этом направлении, уверен Петров. Поэтому даже если количество потребителей табачной продукции к 2035 году снизится не до 21%, а до других показателей, это тоже можно расценивать как позитивный фактор, резюмировал собеседник Москвы 24.