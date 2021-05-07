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В Госдуме высказались о плане реализации антитабачной концепции

Без ароматизаторов и в новой пачке. Какие запреты могут ждать курильщиков
общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции. Он содержит более 20 мероприятий, цель которых – профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. Разбираемся, что может измениться в жизни курильщиков, а также будут ли нововведения эффективны в борьбе с зависимостью некоторых россиян от никотина.

Фото: depositphotos/underworld1

Отбить тягу

План по реализации антитабачной концепции утвержден до 2035 года. К этому сроку число курильщиков в России намерены сократить с нынешних 29 до 21%. Еще одна цель – максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

В рамках плана правительство намерено усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.
пресс-служба кабмина

Власти также прорабатывают вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет. Предполагаются ограничения и на использование во всех никотиносодержащих изделиях ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок.

Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий. А вместе с тем – повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

В планах также значится введение запрета на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Такая мера позволит не вводить в заблуждение потребителей, подчеркнули в правительстве.

Фото: depositphotos/slavik65

Довольны не все

Производители табачной продукции с настороженностью отнеслись к возможным нововведениями. В частности, вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко отметил, что в утвержденном плане не учитывается потенциал инновационных продуктов с научно доказанным снижением рисков.

"Несмотря на имеющиеся независимые российские и международные исследования, подтверждающие существенно сниженный риск альтернативных бездымных продуктов по сравнению с курением, в плане мероприятий не предусмотрен риск-ориентированный подход и перечислены меры исключительно запретительного либо ограничительного характера, эффективность которых остается под вопросом, если судить по опыту других стран", – сказал он.

Представитель производителя подверг критике и меру по обезличиванию упаковки. По словам Слипченко, страны с такими требованиями к пачкам не достигли ожидаемого существенного сокращения количества курильщиков. Кроме того, обезличенная пачка спровоцировала интенсивный рост нелегального табачного рынка, утверждает он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в беседе с Москвой 24 заявил, что для борьбы с курением планирование новых мероприятий необходимо.

"Когда в 2013 году приняли антитабачный закон, у нас процентов на 30 действительно снизились продажи табачных изделий. Мы первый шаг сделали. У нас количество курящих уменьшилось, а количество людей, выступающих за здоровый образ жизни, увеличилось. И правительство правильно делает, что предлагает концепцию по уменьшению курения", – заявил Петров.

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По словам парламентария, из-за пристрастия населения к табаку государство несет огромные материальные убытки. Он объясняет это тем, что здравоохранение тратит большие деньги на лечение людей, у которых в результате курения появилась онкология или заболевания органов дыхания.

Самое главное в борьбе с курением – нам нужно уменьшить воздействие на подсознание человека. Поэтому пачки действительно должны быть более обезличенными. Это правильный путь.
Александр Петров
член комитета Госдумы по охране здоровья

"Что касается запрета ароматизаторов, наверное, вкусовые ощущения важны. Но они скрывают самое главное – негативное воздействие от табака. Людям начинает нравиться аромат. Но это же неправильно, ведь табак сам по себе вреден", – говорит Петров.

Видимо, будут необходимы и следующие шаги по ограничению табака. В том числе повышение цены, меры по заменителям табака, которые предлагаются на рынке.
Александр Петров
член комитета Госдумы по охране здоровья

Главное в реализации антитабачной концепции заключается не в конкретных цифрах по снижению количества курильщиков, а в движении вперед в этом направлении, уверен Петров. Поэтому даже если количество потребителей табачной продукции к 2035 году снизится не до 21%, а до других показателей, это тоже можно расценивать как позитивный фактор, резюмировал собеседник Москвы 24.

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