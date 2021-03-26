В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец внесла предложение запретить торговым сетям продавать алкоголь и табачную продукцию покупателям, пришедшим с детьми. Об этом сообщает RT.

Волынец заявила, что покупатели часто приходят в магазины с детьми, покупая в их присутствии сигареты или алкогольные напитки, что может негативно сказаться на ребенке и вызвать у него ранний интерес к продукции такого типа. Более того, по ее мнению, этот интерес может перерасти в пристрастие к запрещенным для несовершеннолетних товарам.

Она также напомнила, что до этого в Минздраве приоритетной задачей назвали снижение потребления табака среди подростков, и добавила, что ввод предлагаемого ограничения может стать весьма целесообразным действием.

Ранее в ОП предложили разрешить продажи крепкого алкоголя только в алкомаркетах.

Там отметили, что ряды с алкоголем в продуктовых магазинах занимают значительные площади, которые, помимо своего непосредственного назначения по выкладке, выполняют еще и рекламную функцию среди граждан, в том числе и детей.