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Общество

09:00

Названы наиболее подверженные алкоголизму профессии

общество

Фото: depositphotos/alexkich

Научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени Сербского Ольга Коротина назвала профессии, представители которых находятся в группе риска по алкоголизму. Об этом сообщает News.ru.

По мнению специалиста, больше всего опасности подвержены те работники, чья деятельность связана с проверками и контролем, а также с посещением конференций. Кроме того, под угрозой находятся музыканты – рэперы и рокеры, для которых нездоровый образ жизни является аспектом субкультуры.

Кроме того, Коротина выделила как группу риска представителей торговли и общепита, а также мужчин, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

"Есть перечень профессий, отличающихся повышенной психологической сложностью. Как ни странно, это военные, водители. Представители артистической среды, актеры. Это все связано с тем, что не каждый человек может справиться со стрессом", – добавила эксперт.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников, в свою очередь, подчеркнул, что алкоголь может стать проблемой для сотрудников, которые испытывают психологические проблемы. Спровоцировать зависимость могут скука и грусть, а также ощущение, что человек находится не на своем месте и проживает не свою жизнь.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров ранее заявил о намерении предложить ввести запрет на назначение страдающих от алкоголизма работников на руководящие должности. Инициативу готовятся направить в Минтруд и правительство РФ.

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