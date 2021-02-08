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Общество

17:44

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Онищенко оценил идею запретить продажу крепкого алкоголя в продуктовых

Алкогольная репрессия. Ограничат ли продажу крепкого спиртного в магазинах
общество

В Общественной палате предложили убрать из продуктовых магазинов и направить в специализированные алкогольные напитки крепче 15%. Обращение уже направили в Минпромторг. Предполагается, что такая мера поможет в борьбе с рекламой спиртного не только среди взрослых, но и детей. Разбираемся, нужно ли подобное нововведение и будет ли оно эффективным.

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Воспитание витриной

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с предложением перенести продажу алкогольных напитков, крепость которых превышает 15%, в специализированные маркеты. Соответствующее обращение было направлено главе Минпромторга Денису Мантурову.

По словам Хамзаева, полки со спиртным на данный момент занимают в магазинах значительную площадь. Это служит рекламой алкоголя не только среди взрослых, но и несовершеннолетних, которые приходят за продуктами.

В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголем в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции.
Султан Хамзаев
член Общественной палаты

Ранее Хамзаев обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, предложив в 10 раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкоголя. По его словам, распитие спиртного даже в небольших дозах опасно для здоровья ребенка, а на регулярной основе приводит к алкоголизму.

Общественник подчеркнул, что штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей и от 4 до 5 тысяч рублей за вовлечение детей в употребление алкоголя для родителей или же других законных представителей несущественны. Именно поэтому Хамзаев выступил с предложением внести изменения в КоАП и увеличить суммы штрафа от 15 до 50 тысяч рублей.

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Свобода выбора

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с Москвой 24 назвал разумным предложение запретить продажу алкоголя крепче 15% в обычных магазинах.

"Известная практика, когда ко всем ядам табака, алкоголя ограничивают доступ через специализированную продажу, невыставление на прилавках, допустим, как с сигаретами. Поэтому это предложение разумное", – сказал парламентарий.

При этом Онищенко усомнился, что инициативу поддержат, поскольку бизнес выступит против. "Тотальный хронический стресс, который мы переживаем практически с начала 2020 года, конечно, серьезным образом повлиял на психическое и физическое здоровье всей нашей популяции. И алкоголь, безусловно, является усугубляющим фактором", – добавил он.

Так что надо об этом думать, надо этот вопрос прорабатывать. Я думаю, что огромные возможности есть. В том числе и у региональных законодательств. Например, мы же не удивляемся тому, что на территории Чеченской Республики, Ингушетии продажа любого алкоголя запрещена. Это решило местное законодательство.
Геннадий Онищенко
депутат Госдумы

В свою очередь, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с Москвой 24 раскритиковал предложение Хамзаева.

"Есть такое понятие – свобода выбора. Взрослый человек имеет право сам определять, что ему пить, где ему пить, как покупать, где покупать. А вот эти все разговоры, что это все надо немного ограничить, чтобы человек от этих ограничений вдруг бросил пить, – глупость", – заявил эксперт.

По мнению Поповича, из-за таких ограничений может вырасти количество нелегально продаваемого алкоголя.

Если мы хотим, чтобы рос нелегальный рынок, то надо инициативу поддержать. Я против нелегального рынка, поэтому эту инициативу не поддерживаю.
Леонид Попович
президент Союза виноградарей и виноделов России

Он также выразил надежду, что на высоком уровне эту инициативу даже не будут обсуждать.

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