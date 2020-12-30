Эксперт оценил влияние пандемии на отношение россиян к алкоголю

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Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз оценил влияние пандемии на отношение россиян к спиртным напиткам. Об этом сообщает RT.
По его словам, граждане не стали чаще покупать спиртное в этот период.
"Практически 1–3% роста, которые мы видим, не являются ростом, ведь есть огромное количество факторов, которые влияют на сегодняшний день на потребление. То есть первое: сам социально-экономический кризис не оказал влияния, а обычно в пределах 5–7% возможен рост. Второе: тот рост, который есть, фактически вызван демографической ситуацией", – пояснил он.
По мнению специалиста, в стране около 20 миллионов человек ежегодно не по одному разу отправлялись в отпуск, но в этом году многим пришлось от него отказаться.
"То есть, как правило, суммарно два раза по неделе и пили там… На удаленке можно было бы ожидать гораздо более серьезного потребления не только со стороны этой группы, но и в целом", – подчеркнул эксперт, добавив, что этого не произошло.
Специалист также отметил, что каждый год продажи алкоголя увеличиваются в преддверии новогодних праздников, но в нынешнем году всплеска не наблюдается. Это, по его мнению, может быть связано с запретом на проведение корпоративов, а также снижением количества домашних посиделок.
Ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что употребление алкогольных напитков, наркотических веществ и табачной продукции увеличивает риск заражения коронавирусом. Он уточнил, что заболевшие COVID-19 люди, которые страдают алкоголизмом, переносят болезнь тяжелее.
Диетолог Дарья Русакова посоветовала запивать вино и шампанское водой, чтобы вывести вредные вещества, содержащиеся в спиртном. Русакова отметила, что воду также можно заменить другим напитком, не содержащим сахар. Если человеку некомфортно таким образом запивать напитки, то можно пить воду в перерывах между едой, уточнила диетолог.
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