Эксперт рассказал, как понять, есть ли у вас зависимость от спиртного

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Похмельный синдром и вызываемые им неприятные симптомы способны рассказать, насколько человек зависим от алкоголя, рассказали эксперты в эфире радио Sputnik.

По словам психиатра, нарколога Михаила Тетюшкина, если после изрядной дозы спиртного у человека с утра наблюдается головная боль и тошнота из-за обилия метаболитов алкоголя в крови, то это свидетельствует об отсутствии проблем с алкоголем.

"Ему опохмеляться совершенно не нужно, и, собственно, это и в голову ему не может прийти – и запах, и вид, и вкус алкоголя вызывают самые отрицательные эмоции. Алкоголь в таком состоянии совершенно не помогает. А если ситуация обратная и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги, у него проходит плохое самочувствие, у него перестают трястись руки, сердце не колотится, все хорошо и все здорово – вот это уже печально. Это уже вторая стадия алкогольной зависимости", – заявил Тетюшкин.

Однако лучше всего избегать таких неприятных последствий приема спиртного. Основатель сообщества "Околобара" Василий Захаров рассказал о правилах, которым необходимо следовать, чтобы на утро после торжества не испытать симптомов похмелья. По словам эксперта, гарантировать на сто процентов избавление от похмелья нельзя, но вполне возможно минимизировать его вероятность, если соблюдать правила алкогольного этикета и не смешивать разные виды напитков.

"Каждый должен знать, сколько он может употребить без негативных последствий. Но если мы говорим о коктейлях, то пять, шесть, семь и больше – вам гарантированно будет плохо. И не рекомендуется смешивать напитки, приготовленные из разного сырья, – вино и пиво, ром и водку, водку и шампанское", – сказал Захаров.

Ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что употребление алкогольных напитков, наркотических веществ и табачной продукции увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. Он также отметил, что заразившиеся COVID-19 люди, которые страдают алкоголизмом, переносят болезнь тяжелее.