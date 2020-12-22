Эксперт рассказала о заболеваемости россиянок латентным алкоголизмом

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Женщины больше мужчин склонны к латентному алкоголизму в связи с тем, что им для опьянения нужно меньше спиртного, рассказала News.ru научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени Сербского Ольга Коротина.
По ее словам, это создает у женщин иллюзию безопасности потребления небольших доз, которые на деле оборачиваются зависимостью.
"Если мужчины алкоголизируются основательно, то многие женщины – латентные алкоголики, которые в результате иногда переходят на тяжелую стадию заболевания", – отметила Коротина.
Специалист подчеркнула, что женский алкоголизм имеет более сильные социальные последствия, чем мужской. По ее словам, это связано с тем, что от женщин в большей мере зависит воспитание детей.
Ранее Росстат назвал регионы с самыми пьющими женщинами. Так, наибольшая приверженность к употреблению алкоголя среди женщин наблюдается в Еврейской автономной области. В этом регионе женщины выпивают свыше 84 граммов спиртного в неделю в пересчете на этанол.
Женщины также часто употребляют алкоголь в Чукотской автономной области, Архангельской области, Хабаровском крае и Мурманской области. При этом меньше всего с этой проблемой сталкиваются Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калужская и Тамбовская области, а также Северная Осетия. В среднем по России алкоголь более нормы пьют 1,9% женщин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: