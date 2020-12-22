Эксперт рассказала о заболеваемости россиянок латентным алкоголизмом

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Женщины больше мужчин склонны к латентному алкоголизму в связи с тем, что им для опьянения нужно меньше спиртного, рассказала News.ru научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени Сербского Ольга Коротина.

По ее словам, это создает у женщин иллюзию безопасности потребления небольших доз, которые на деле оборачиваются зависимостью.

"Если мужчины алкоголизируются основательно, то многие женщины – латентные алкоголики, которые в результате иногда переходят на тяжелую стадию заболевания", – отметила Коротина.

Специалист подчеркнула, что женский алкоголизм имеет более сильные социальные последствия, чем мужской. По ее словам, это связано с тем, что от женщин в большей мере зависит воспитание детей.

Ранее Росстат назвал регионы с самыми пьющими женщинами. Так, наибольшая приверженность к употреблению алкоголя среди женщин наблюдается в Еврейской автономной области. В этом регионе женщины выпивают свыше 84 граммов спиртного в неделю в пересчете на этанол.

Женщины также часто употребляют алкоголь в Чукотской автономной области, Архангельской области, Хабаровском крае и Мурманской области. При этом меньше всего с этой проблемой сталкиваются Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калужская и Тамбовская области, а также Северная Осетия. В среднем по России алкоголь более нормы пьют 1,9% женщин.