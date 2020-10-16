В РФ предложили убрать упоминание алкоголя с вывесок баров и магазинов

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить предприятиям торговли и общепита использовать на вывесках названия алкогольных напитков. Письмо с инициативой он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает RT.

Хамзаев считает, что действующий уже несколько лет запрет на рекламу алкогольных напитков стал эффективным механизмом по снижению их потребления. Однако косвенная реклама продолжает присутствовать в виде вывесок.

"Каждый день в своих городах огромное количество граждан, в том числе и несовершеннолетние дети, видят вывески, которые, по сути, выполняют функцию наружной рекламы", – отметил он.

Ранее Хамзаев призвал полностью запретить рекламу безалкогольного пива. Он отметил, что даже при просмотре рекламы продукции без алкоголя потребитель может получить представление о брендах, а затем и об алкогольных аналогах напитков.