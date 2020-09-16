В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

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Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники, сообщает RT.

В обращении Хамзаева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко говорится, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние праздники увеличивается почти вдвое. Он считает, что ограничение позволит решить эту проблему.

В частности, предлагается ограничить время продажи алкоголя четырьмя часами в день – с 14:00 до 18:00.

Ранее Хамзаев предложил разрешить продажу алкоголя только в специализированных магазинах, а их месторасположение вынести за пределы населенных пунктов.

Опробовать инициативу он призывает в пяти регионах – Магаданской и Сахалинской областях, в Ненецком и Чукотском АО, а также в Приморском крае.

Инициативу общественник аргументирует тем, что алкоголь является катализатором многих социальных бед и негативных последствий: смертность по вине алкоголя, ДТП, разводы, аборты, развитие тяжелых заболеваний.

Также экспертное сообщество считает, что пока алкоголь будет продолжать продаваться в обычных продуктовых магазинах, в широких массах он будет восприниматься как продукт.