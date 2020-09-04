Депутат Госдумы поддержал инициативу о запрете ароматизаторов в сигаретах

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Инициативу Минздрава России запретить ароматизаторы в сигаретах поддержал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич (партия "Единая Россия"). Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С точки зрения медицины лично я не нашел исследований о том, что вкус сигарет влияет на предрасположенность. Но с точки зрения маркетинга, думаю, это был эффективный ход. В случае принятия новой концепции темп продажи табачных изделий может снизиться в связи с обезличиванием сигарет", – рассказал депутат.
Ранее в Минздраве заявили, что через кальян может распространяться новая коронавирусная инфекция COVID-19. Многие граждане ошибочно думают, что курение кальяна не несет в себе негативных последствий для организма, подчеркнули в ведомстве.
Поколение Z реже покупает табак и алкоголь
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