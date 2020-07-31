Вейпы и кальяны в России приравняли к сигаретам

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Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие российского законодательства на вейпы, кальяны и снюсы, сообщает "Газета.ру".
Согласно документу, за курение вейпов в неположенных местах грозит административный штраф. Наказание предполагается также за вовлечение детей в курение кальянов и других табакосодержащих устройств. Демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий запретят на телевидении без соответствующей маркировки.
Законопроект был принят в Госдуме в окончательном чтении, его также одобрили в Совфеде. Уточняется, что за вовлечение несовершеннолетних в употребление никотинсодержащей продукции штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей. Если действия совершены родителями, он повышается до 2–3 тысяч рублей. За курение вейпов в неположенных местах оштрафуют на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей, на детских площадках – на сумму от 2 до 3 тысяч рублей.
В феврале в России предлагали легализовать продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в интернете и через вендинговые аппараты. Эксперты считали, что для вейпов нужно создать отдельный технический регламент о безопасности, а сами электронные сигареты не нужно полностью приравнивать к сигаретам.
В материале объяснялось, что дистанционную продажу могут разрешить при условии проверки курьером возраста покупателя и введения ответственности для интернет-магазинов за продажу продукции несовершеннолетним. Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев назвал инициативу оторванной от реальности. По его словам, в США наоборот пытаются запретить продавать вейпы и электронные сигареты.
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