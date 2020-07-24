Сенаторы одобрили закон о приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам

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Совет Федерации одобрил закон, который распространяет антитабачное законодательство на вейпы, кальяны и снюсы. Данное решение приняли на заседании верхней палаты парламента.

Документ подразумевает изменения в антитабачном законодательстве. Таким образом, административная ответственность за курение табака на запрещенных территориях будет распространяться на вейпы, снюсы и кальяны. Таким образом, штрафные санкции также будут распространяться на перечисленные виды изделий.

Кроме того, аналогичное изменение касается и вовлечения несовершеннолетних в употребление данных видов курительной продукции. Также вейпы, снюсы и кальяны должны будут соответствовать антитабачному законодательству в отношении их демонстрации в аудиовизуальных произведениях.

Помимо этого, проектом предусмотрен запрет на употребление курительной продукции в коммунальных квартирах. Кроме того, планируется оказание медицинской помощи, направленной на прекращение курения табака или иной никотинсодержащей продукции.

22 июля данный законопроект был принят депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении. Согласно ему, за вовлечение несовершеннолетних в употребление никотинсодержащей продукции штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей. В случае если действия совершены родителями, то финансовая санкция составляет от 2 до 3 тысяч рублей. За курение вейпов в неположенных местах штраф будет составлять от 500 до 1,5 тысячи рублей, на детских площадках – от 2 до 3 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести новые правила маркировки упаковок систем нагревательного табака. Он отметил необходимость данной меры в связи тем, что рынок портативных устройств для вдыхания табачного дыма недостаточно регулируется.