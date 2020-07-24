Сенаторы одобрили закон о приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам

Фото: ТАСС/Steven Senne/AP
Совет Федерации одобрил закон, который распространяет антитабачное законодательство на вейпы, кальяны и снюсы. Данное решение приняли на заседании верхней палаты парламента.
Документ подразумевает изменения в антитабачном законодательстве. Таким образом, административная ответственность за курение табака на запрещенных территориях будет распространяться на вейпы, снюсы и кальяны. Таким образом, штрафные санкции также будут распространяться на перечисленные виды изделий.
Кроме того, аналогичное изменение касается и вовлечения несовершеннолетних в употребление данных видов курительной продукции. Также вейпы, снюсы и кальяны должны будут соответствовать антитабачному законодательству в отношении их демонстрации в аудиовизуальных произведениях.
Помимо этого, проектом предусмотрен запрет на употребление курительной продукции в коммунальных квартирах. Кроме того, планируется оказание медицинской помощи, направленной на прекращение курения табака или иной никотинсодержащей продукции.
22 июля данный законопроект был принят депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении. Согласно ему, за вовлечение несовершеннолетних в употребление никотинсодержащей продукции штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей. В случае если действия совершены родителями, то финансовая санкция составляет от 2 до 3 тысяч рублей. За курение вейпов в неположенных местах штраф будет составлять от 500 до 1,5 тысячи рублей, на детских площадках – от 2 до 3 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести новые правила маркировки упаковок систем нагревательного табака. Он отметил необходимость данной меры в связи тем, что рынок портативных устройств для вдыхания табачного дыма недостаточно регулируется.
Электронные сигареты и кальяны приравняли к табачным изделиям
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: