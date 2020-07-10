Психолог рассказал о влиянии пугающих картинок на табачной продукции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Психолог Андрей Зберовский рассказал Москве 24 о влиянии предостерегающих картинок на табачной продукции на курильщиков. По его словам, за последние пять лет благодаря этой мере почти четверть россиян бросила курить.
"Опыт последних пяти лет показывает, что после того, как в России стали помещать вслед за некоторыми странами сигнализирующие тревожные надписи на сигаретах, люди стали на это реагировать. По статистике, которая ведется психологами и службами маркетологии, которые занимаются оценками продаж различных никотиновых изделий, каждый четвертый россиянин бросил курить", – отметил Зберовский.
Психолог подчеркнул, что действие демонстрации негативных последствий при употреблении никотиновой продукции происходит постепенно. Воздействие, по словам Зберовского, происходит на аудиторию от 25 лет и выше. Люди за счет постоянного психологического воздействия начинают осознавать, какой вред они наносят своему здоровью.
"Люди бросают курить не сразу, но накопительный эффект, который формируется при покупке каждой пачки сигарет, постепенно делает свое дело. Возникает воронка мышления. Неважно, о чем именно человек задумается, каких последствий от курения он для себя не хочет. Важно, что он в принципе начнет думать, что курение может вызвать какие-то негативные последствия. Это приводит к тому, что человек через год, два или три, но он либо бросит курить, либо начнет делать это реже", – заявил Зберовский.
Специалист считает, что демонстрация негативных последствий не остановит начинающего курильщика, особенно подростка. Но в дальнейшем, после нескольких лет курения, он так или иначе начнет задумываться, какой вред он наносит организму.
По его словам, предложение Госдумы внести изображения последствий табакокурения на устройства IQOS – это хорошая идея.
"Я поддерживаю, это абсолютно правильно. IQOS, любые другие заменители курения, они все равно являются тем фактором, после которого люди могут перейти к сигаретам, кальянам и даже к легким наркотикам. К тому же эти приборы так же негативно влияют на организм", – заявил психолог.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко предложение ввести новые правила маркировки упаковок систем нагревания табака.
Свою инициативу депутат мотивировал тем, что сектор рынка табачных изделий и портативных устройств для вдыхания табачного дыма недостаточно регулируется. При этом обычные сигаретные пачки маркируются изображениями с негативными последствиями курения.
Милонов подчеркнул, что несовершенство законодательства позволяет производителям нагревательных устройств делать в рекламе акцент на "безвредном" курении.
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