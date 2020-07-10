В Госдуме предложили нанести пугающую маркировку на упаковки нагревателей табака

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко предложение ввести новые правила маркировки упаковок систем нагревания табака. Об этом сообщает News.ru.
Свою инициативу депутат мотивировал тем, что сектор рынка табачных изделий и портативных устройств для вдыхания табачного дыма недостаточно регулируется. При этом обычные сигаретные пачки маркируются изображениями с негативными последствиями курения.
Милонов подчеркнул, что несовершенство законодательства позволяет производителям нагревательных устройств делать в рекламе акцент на "безвредном" курении.
"Сами устройства никак не маркируются предупреждающими надписями и картинками, что также может вводить в заблуждение потенциального потребителя. В данной связи прошу Вас оценить идею о внедрении практики обязательного размещения предупреждающих надписей и изображений на все устройства, позволяющие проводить сжигание табака (а также смежных с ним веществ) в целях курения", – написал депутат в обращении на имя министра.
Виталий Милонов подчеркнул, что намерен обсуждать проблему с Роспотребнадзором, Минздравом и Минпромторгом.
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