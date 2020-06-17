Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:20

Нарколог посоветовал посетить психотерапевта при отказе от курения

общество медицина

Фото: depositphotos/slavik65

Психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что бороться с табачной зависимостью необходимо на уровне психологии. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Зависимость – это заболевание психическое. Продуктами питания, средствами это не лечится. Здесь нужен комплексный подход. Начинается лечение с психотерапевтических процедур, направленных на создание мотивации к изменению жизненного стереотипа", – заявил эксперт.

Он также прокомментировал заявление президента Российской ассоциации общественного здоровья Андрея Демина о пользе воды. По мнению Ковтуна, удерживание бутылки с жидкостью может стать вариантом замещающей терапии.

Кроме того, положительное влияние могут оказать здоровые напитки и продукты, однако их роль второстепенна.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков ранее рассказал, как нужно бросать курить. По словам специалиста, надо обратить внимание на порядок социально-психологического реагирования человека на типичные для курильщиков ситуации.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать