Нарколог посоветовал посетить психотерапевта при отказе от курения

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Психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что бороться с табачной зависимостью необходимо на уровне психологии. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Зависимость – это заболевание психическое. Продуктами питания, средствами это не лечится. Здесь нужен комплексный подход. Начинается лечение с психотерапевтических процедур, направленных на создание мотивации к изменению жизненного стереотипа", – заявил эксперт.

Он также прокомментировал заявление президента Российской ассоциации общественного здоровья Андрея Демина о пользе воды. По мнению Ковтуна, удерживание бутылки с жидкостью может стать вариантом замещающей терапии.

Кроме того, положительное влияние могут оказать здоровые напитки и продукты, однако их роль второстепенна.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков ранее рассказал, как нужно бросать курить. По словам специалиста, надо обратить внимание на порядок социально-психологического реагирования человека на типичные для курильщиков ситуации.

