В Роспотребнадзоре напомнили о вреде курения кальяна

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В Роспотребнадзоре россиянам напомнили о вреде курения кальяна, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Об этом в агентстве рассказали в связи с грядущим празднованием Всемирного дня без табака. В частности, по словам пресс-службы Роспотребнадзора, при курении кальяна происходит более глубокое вдыхание дыма по сравнению с обычной сигаретой.
"Вдыхать необходимо с усилием, чтобы создать отрицательное давление внутри кальяна, при котором обеспечивается прохождение дыма через жидкостной фильтр", – отметили в агентстве.
Роспотребнадзор подчеркнул, что концентрация табачного дыма, вдыхаемая человеком в ходе часового сеанса курения кальяна, равна потреблению 100 сигарет. Также в связи с тем, что угли кальяна разогреваются до 600-650 градусов, в организм попадают и другие вредные вещества. В частности, речь идет об угарном газе, солях тяжелых металлов, никеле, мышьяке и других.
В Роспотребнадзоре отметили, что курение кальяна также влияет и на окружающих потребителя табака людей. В пресс-службе ведомства также напомнили, что частое употребление кальяна может привести к раку легких, бесплодию, заболеванию сердечно-сосудистой системы и другим осложнениям.
"Помещение, где курят кальян, пропитано табачным дымом и дымом от углей. Окружающие, которые вдыхают дым кальяна, тоже подвергаются его интенсивному воздействию. Вред от пассивного курения актуален и для кальяна", – заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что курение влияет на развитие осложнений, вызванных заболеванием коронавирусом. По мнению специалистов, курение ослабляет функциональное состояние легких, что делает людей более предрасположенным к тяжелой форме протекания болезни COVID-19.
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