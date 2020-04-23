Курящие пациенты тяжелее переносят COVID-19 – ВОЗ

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Курение делает течение заболевания, вызванного новым коронавирусом, тяжелее. Об этом заявила главный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на чрезвычайные ситуации Катер Смолвуд.

"Курение сильно связано с менее эффективным функционированием легких и поэтому делает людей более предрасположенными к тяжелой форме COVID-19", – передает ее слова, озвученные на видеобрифинге в Копенгагене, ТАСС.

Французские врачи ранее обратили внимание на то, что среди заболевших пневмонией нового типа достаточно низкий процент курильщиков – 4,4% из 343 госпитализированных пациентов и немногим более 5% из 139 амбулаторных, которые лечатся дома. На основе этого они выдвинули гипотезу о том, что среди постоянных курильщиков вероятность развития симптоматической или тяжелой формы коронавируса ниже. При этом специалисты добавили, что эта теория призывает начинать курить.

Общество торакальной хирургии сообщало, что вероятность возникновения осложнений от коронавирусной инфекции в организме курильщика в 14 раз выше, чем у некурящего человека. При наблюдении использовались данные китайских научных специалистов, проанализировавших информацию о почти 80 пациентах с COVID-19.

Заведующий отделом профилактики онкологического научного центра имени Блохина Владимир Левшин опровергал отсутствие вреда от коронавируса для курильщиков. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко тоже указывал, что COVID-19 может обернуться более тяжелыми последствиями для людей, пьющих спиртное и курящих сигареты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразилось около 2,6 миллиона человек, свыше 180 тысяч умерло. В России зарегистрировано 62 773 случая заболевания, в Москве – 33 940. Умерли 555 человек, в столице – 288.