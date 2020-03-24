В Минздраве не исключили усугубление течения COVID-19 из-за алкоголя и сигарет

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Заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, может протекать тяжелее у людей, употребляющих алкоголь и курящих сигареты. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Первом канале.

По его словам, спиртное в этой ситуации очень опасно. Пациенты, которые занимаются самолечением алкоголем, будут иметь более серьезные последствия, как и курильщики, подчеркнул министр.

Врач-нарколог Василий Шуров ранее заявил, что спиртовые растворы помогают эффективно бороться с инфекциями, но применять их внутрь нельзя. В соответствии с рекомендациями ВОЗ наиболее эффективным способом профилактики считается регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком, объяснил он.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что курильщики могут тяжелее переносить коронавирус и имеют больше шансов попасть в реанимацию. Исследователи Гарвардского университета и Университета Ираклион провели анализ, согласно которому курильщики имеют в 1,4 раза большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большие шансы попадания в реанимацию в сравнении с теми, кто не курит, уточнил Салагай.

Член комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко призвала ограничить употребление спиртных напитков из-за коронавируса. Она заявила, что это может негативно сказаться на способности клеток мозга нормально передавать сигналы, а это влияет на речь, координацию, восприятие реальности и многое другое.

Кусайко считает, что в настоящее время нужно заниматься укреплением иммунитета. А отрицательное воздействие спиртного на иммунную систему доказано, добавила она.

Число случаев заражения COVID-19 в России возросло до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев в 14 регионах. В Москве количество заразившихся достигло 290 человек.

По информации ВОЗ, в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.