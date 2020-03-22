Курящие тяжелее переносят COVID-19 – Минздрав

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курильщики могут тяжелее переносить коронавирус, а также имеют больше шансов попасть в реанимацию, написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
По его словам, курение – это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции.
Салагай напомнил, что исследователи Гарвардского университета и Университета Ираклион провели анализ, согласно которому курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию в сравнении с теми, кто не курит.
Ранее научно-популярный журнал Scientific American писал со ссылкой на предварительные результаты исследования, что у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при COVID-19.
В то же время в материале говорится, что исследования прямо не связывают курение с рисками заболеть COVID-19. Однако установлено, что привычка наносит вред иммунной системе, что может усугубить развитие инфекций.
Медицинский психолог Депздрава предупредил, что боязнь заразиться коронавирусом может привести к панике и болезненным переживаниям.
В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.
В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.
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