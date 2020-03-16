ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от COVID-19

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил РИА Новости, что смертность от COVID-19 в Европе будет расти в ближайшее время.

Дело в том, что многие страны находятся на начальной стадии эпидемии, отметил он. При этом вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Евросоюза, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут.

По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений. Он добавил, что резкий рост случаев заражения ограничил возможности страны отслеживать контакты и изолировать их.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью изданию РБК объяснила высокое число смертей в Италии от заболевания тем, что такую эпидемию невозможно своевременно распознать.

Европейские страны ужесточают карантинные меры

Вспышка коронавируса в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, жертвами COVID-19 стали свыше 1,4 тысячи человек. Всего в республике инфицированы более 17,7 тысячи человек.

На территории страны действует карантин, запрещено передвижение без веских причин, закрыты школы и вузы, магазины (кроме продуктовых и аптек), спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.

По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тысяч человек, более 5,7 тысячи умерли. К настоящему моменту в Китае зарегистрировано 81 тысяча 28 случаев заражения. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.