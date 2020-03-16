ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от COVID-19

06:22
Фото: TASS/EPA/Valdrin Xhemaj
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил РИА Новости, что смертность от COVID-19 в Европе будет расти в ближайшее время.
Дело в том, что многие страны находятся на начальной стадии эпидемии, отметил он. При этом вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Евросоюза, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут.
По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений. Он добавил, что резкий рост случаев заражения ограничил возможности страны отслеживать контакты и изолировать их.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью изданию РБК объяснила высокое число смертей в Италии от заболевания тем, что такую эпидемию невозможно своевременно распознать.
Европейские страны ужесточают карантинные меры
Вспышка коронавируса в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, жертвами COVID-19 стали свыше 1,4 тысячи человек. Всего в республике инфицированы более 17,7 тысячи человек.
На территории страны действует карантин, запрещено передвижение без веских причин, закрыты школы и вузы, магазины (кроме продуктовых и аптек), спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.
Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.
По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тысяч человек, более 5,7 тысячи умерли. К настоящему моменту в Китае зарегистрировано 81 тысяча 28 случаев заражения. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: