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Общество

02:36

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

культура происшествия общество за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко, проживающая в Лондоне, заразилась коронавирусом.

40-летняя актриса сообщила в Instagram, что болеет уже около недели. Основные симптомы – температура и слабость.

Куриленко призвала подписчиков соблюдать осторожность и отметила, что сидит в изоляции дома, передает News.ru.

Куриленко известна по роли "девушки Бонда", которую исполнила в картине "Квант милосердия" в 2008 году.

Актер Том Хэнкс заразился коронавирусом

Ранее COVID-19 во время поездки в Австралию подхватил американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила мировую пандемию коронавирус.

По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тысяч человек, более 5,7 тысячи умерли. К настоящему моменту в Китае зарегистрировано 81 тысяча 28 случаев заражения. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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