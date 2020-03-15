Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

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Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.

"Состав рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV: Собянин Сергей - мэр Москвы (руководитель рабочей группы, по согласованию)", – указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в состав группы вошли первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрияй Чернышенко и некоторые другие министры и чиновники. Всего речь идет о 19 людях.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.

В РФ на данный момент подтверждено 63 случая заражения коронавирусом – за последние сутки заразились еще 4 человека. Четверо новых заболевших ранее посещали Италию, Францию, Швейцарию и Испанию. Все поездки произошли в пределах последних двух недель.

