От футболиста до министра: кто из знаменитых людей заразился коронавирусом

Новый тип коронавируса, активно распространяясь по миру, добрался и до знаменитостей: звезд кино, спортсменов и политиков. В списке заболевших американский актер Том Хэнкс с женой, а также защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Рассказываем, кто еще из известных людей заразился COVID-19.



Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои

Фото: AP/Leila Coker

Симптомы простуды у полузащитника английского футбольного клуба "Челси" Каллум Хадсона-Одои обнаружили 9 марта. После этого он сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

В пресс-службе клуба отметили, что игрок чувствует себя хорошо и надеется, что скоро вернется к тренировкам. Вместе с тем на карантине будут находиться и люди, контактировавшие в последнее время с 19-летним футболистом. В том числе тренерский штаб и основной состав команды.

Актер Том Хэнкс и его жена

В своих соцсетях американский актер Том Хэнкс написал, что находится в Австралии и поделился с подписчиками: он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом.





Том Хэнкс американский актер Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в сегодняшнем мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными.

Сейчас пара лечится в больнице австралийского города Голд-Кост. Сообщалось, что супруги прибыли в Австралию на съемки фильма об Элвисе Пресли австралийского кинорежиссера База Лурмана.

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани

Коронавирус обнаружили и у 25-летнего футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани. В его случае болезнь пока протекает без симптомов.

"Вы все читали новости. Хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. В этот момент чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах, чтобы справиться с этим кризисом", – написал защитник "Ювентуса" в Instagram.





Даниэле Ругани футболист "Ювентуса" Я призываю всех уважать правила, потому что этот вирус не делает различий!

Кстати, партнера Ругани по команде Криштиану Роналду из-за случившегося поместили на карантин. Известно, что он будет находиться в изоляции в своем доме в Португалии. Туда футболист прилетел еще до новости о болезни Ругани.

Глава МВД Австралии Питер Даттон

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон в своем Twitter сообщил, что заразился COVID-19. По словам политика, он проснулся с повышенной температурой и болью в горле, после чего тут же связался с департаментом здравоохранения Квинсленда.

"В обед меня проинформировали, что тест дал положительный результат", – пояснил Даттон.

Тренер "Арсенала" Микель Артета

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Коронавирус подтвердился у главного тренера английского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артета. Он рассказал, что решил сдать тест после того, как почувствовал себя плохо.

"Я вернусь к работе, как только мне будет позволено это сделать", – отметил Артета.

Пресс-служба клуба сообщила, что тренировочный центр закроется, а игроки основной команды и тренерский штаб будут изолированы от общества.

Жена премьер-министра Канады

Фото: ТАСС/PA Images/Justin Tang

У супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо тоже обнаружили коронавирус. Пресс-секретарь главы канадского правительства Кэмерон Ахмад уточнил, что "она чувствует себя хорошо, принимает все меры предосторожности, у нее незначительные симптомы заболевания".

Что же касается Джастина Трюдо, то он не жалуется на самочувствие, однако ушел на двухнедельный домашний карантин, чтобы не подвергать опасности окружающих. Личные встречи, которые были запланированы у премьер-министра 12 марта, он провел в телефонном режиме.

Фейк про президента Бразилии

СМИ сообщили, что у президента Бразилии Жаира Болсонару по результатам первичного теста подтвердился коронавирус. Однако позднее на странице в Facebook лидер государства опубликовал опровержение. В нем говорится, что тесты "свидетельствуют об отрицательном результате на COVID-19" у президента республики.



Соболева Илона