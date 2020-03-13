Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

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Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон написал в своем Twitter, что у него выявили коронавирус.

Глава МВД рассказал, что проснулся утром с повышенной температурой и болью в горле. После этого он сразу же связался с департаментом здравоохранения Квинсленда.

"В обед меня проинформировали, что тест дал положительный результат", – подчеркнул Даттон. Он добавил, что уже проходит лечение.

Ранее первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Речь идет о сотруднице филиппинской миссии.

Коронавирусом заразился защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Его партнера по команде Криштиану Роналду поместили на карантин. Также заражен главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета. Игроки основной команды и тренерский штаб будут находиться на карантине, а тренировочный центр закрыт.

Кроме того, коронавирус выявили у американского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон. Он написал в Twitter, что находится в Австралии. По его словам, пара почувствовала себя немного уставшей и простудившейся. Также у них появилась боль в теле и озноб. После этого Хэнкс и Уилсон сдали анализы, которые указали на коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее говорил, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.