Украина заявила о закрытии границы для иностранцев на две недели из-за коронавируса

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Власти Украины через 48 часов закроют границу для иностранных граждан на две недели из-за распространения коронавируса, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщает RT.

"Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения", – сказал Данилов.

При этом он подчеркнул, что украинские граждане, которые находятся за границей, смогут вернуться в страну. Он добавил, что вернувшиеся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу будут проходить "определенные процедуры обсервации".

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Речь идет о сотруднице филиппинской миссии.

Коронавирусом заразился защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Его партнера по команде Криштиану Роналду поместили на карантин. Также заражен главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета. Игроки основной команды и тренерский штаб будут находиться на карантине, а тренировочный центр закрыт.

Кроме того, коронавирус выявили у американского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон. Он написал в Twitter, что находится в Австралии. По его словам, пара почувствовала себя немного уставшей и простудившейся. Также у них появилась боль в теле и озноб. После этого Хэнкс и Уилсон сдали анализы, которые указали на коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, но более 4 тысяч скончалось.