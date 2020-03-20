В России начали испытания вакцины против коронавируса

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Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в конце 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, испытания проходят в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор".

Исследователям удалось создать вакцины на рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе технологий синтетических вакцин.

Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование проводили с помощью наработок в области обратной генетики.

При разработке необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных: мышах, крысах, хорьках, низших приматах и других.

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Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова ранее рассказала, что прототип дешевой вакцины могут создать в России за три месяца.

Также сообщалось, что вакцину создают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА. Однако ее появление в качестве зарегистрированного лекарства ожидается не раньше середины 2021 года.

Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.