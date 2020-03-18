В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Прототип дешевой в изготовлении вакцины от коронавируса могут создать в России за три месяца, пишет газета "Известия".

Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала, что в университете разработали технологию создания сферических частиц.

По ее словам, частицы, которые получают из вируса табачной мозаики, могут стать носителем для антигенов любых вирусов, в том числе COVID-19.

Специалист указала, что на сферические частицы можно "приклеить" отдельные белки от SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию.

После этого организмом человека эти частицы будут восприниматься так же, но при этом будут нести выздоровление, а не болезнь, отметила Карпова.

Российские ученые разрабатывают 13 вариантов вакцины от коронавируса – Голикова

Ранее сообщалось, что специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА создают вакцину от нового коронавируса.

Однако ее появление в качестве зарегистрированного лекарства ожидается не раньше середины 2021 года.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. В России заразились новым коронавирусом 114 человек.

Исследователь подчеркнула, что вероятный прототип вакцины полностью безопасен для людей, а также обладает иммуногенными свойствами.