Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Выявлен 61 новый пациент из шести регионов, из них 54 приходится на Москву. Коронавирус также выявлен у пациентов в Новгородский области, Кировской, Архангельской, Брянской областях и в Удмуртской Республике.

Заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение, проводится лабораторное обследование.

В штабе также отметили, что под медицинским контролем остаются более 52,7 тысячи человек. По словам специалистов, распространение коронавируса в РФ связано с завозами из Европы. Оперштаб напоминает о необходимости самоизолирования после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что вопрос закрытия Москвы из-за коронавируса не обсуждается. Как сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в ТиНАО начали строить шесть распределительных электроподстанций для будущей инфекционной больницы. Мэр подчеркнул, что здание появится в короткие сроки.

Вице-премьер Марат Хуснуллин также сообщил о строительстве дополнительных инфекционных боксов в ряде регионов РФ. Он добавил, что такое решение было принято после детального изучения опыта Китая. По его словам, у РФ с китайскими партнерами "остались достаточно хорошие связи на уровне строителей".

Всего в мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

