Электроподстанции начали строить для инфекционного центра в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к постройке шести распределительных электроподстанций для строящейся инфекционной больницы в Троицком административном округе, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков напомнил, что строительные работы осуществляются практически в чистом поле. "В связи с этим принято решение о создании полностью автономных систем газо-, тепло- и электроснабжения", – рассказал он.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства, в настоящий момент продолжается постройка трасс кабельных линий, при этом половина одной из них уже проложена. Отмечается, что оборудование, используемое при постройке инфекционного центра в ТиНАО, обеспечит высокий уровень надежности энергоснабжения.

Впервые о планах строительства инфекционной больницы в ТиНАО мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 10 марта. Глава города подчеркнул, что здание появится в короткие сроки.

Мэр уточнил, что вокруг больничного корпуса создадут внешний периметр ограждения. По словам Собянина, инфекционный центр станет дополнением стационара, расположенного в Коммунарке.

Туда при необходимости будут отправлять пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что больница будет рассчитана на 500 мест. Половину из них будут составлять реанимационные койки. Здание строят возле деревни Голохвастово в поселении Вороновском (ТАО).

Транспорт, используемый при возведении инфекционной больницы, выделят специальным знаком.

Помимо того, движение на Калужском шоссе временно перекрыли из-за строительства больницы. В России в настоящий момент зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире численность инфицированных превысила 200 тысяч человек. COVID-19 затронул граждан 165 стран. Продолжается разработка вакцины.

Ранее стало известно, что строительство инфекционного центра начали в ТиНАО.