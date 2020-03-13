Новая инфекционная больница сможет при необходимости принять до 500 человек

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В столице началось строительство новой инфекционной больницы из быстровозводимых материалов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, расположится она в ТиНАО за "бетонным" кольцом. Ракова уточнила, что больница будет рассчитана на 500 мест, половина из которых – реанимационные койки.

"Особенность ее заключается в том, что количество реанимационных и общих коек в этой больнице примерно одинаково – 240 реанимационных коек и 260 обычных. При том что обычно в больницах количество реанимационных коек не превышает 10–15%", – рассказала она.

Вице-мэр также добавила, что все койки в новой больнице оборудуют так, чтобы к ним можно было подключить аппараты ИВЛ и ЭКМО и обеспечить быструю подачу кислорода. Таким образом, в больнице будет все необходимое для лечения коронавирусной инфекции.

Ракова подчеркнула, что Москва полностью обеспечена необходимым оборудованием. В городе сейчас насчитывается около пяти тысяч аппаратов ИВЛ. Кроме того, дополнительно 265 аппаратов резервируется для возможных больных с коронавирусной инфекцией. В системе здравоохранения сейчас имеется 16 аппаратов ЭКМО, готовых для лечения заболевших коронавирусом пациентов. Дополнительно до конца апреля приобретут еще 23 аппарата.

Ранее в Стройкомлексе Москвы создали оперативный штаб по строительству инфекционного центра. В него вошли представители всех служб и ведомств, которые работают над строительством инфекционного центра.

Строительство ведется в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Сергей Собянин рассказал, что больницу построят в короткие сроки из быстровозводимых конструкций.

В настоящий момент Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра от 5 марта. В связи с этим всех граждан, вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин. Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней.

Также в Москве запретили проведение всех массовых мероприятий, где ожидается участие более 5 тысяч человек. Это касается и футбольных матчей, которые пройдут в столице, – вход на стадионы будет ограничен.

Первыми пациентами, зараженными коронавирусом, стали жители китайского города Ухань. В настоящее время инфицированными являются граждане 115 стран, в том числе и России.

